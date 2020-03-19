شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في الأهلي لتأجيل عودة الفريق للتدريبات بعد إجازة الأيام الستة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية في الجهاز الفني لفريق الاهلي لتأجيل عودة الفريق للتدريبات عدة أيام بسبب غموض موقف بطولة الدوري التي تواجه خطر التأجيل مرة أخرى بعد إنتهاء فترة الأسبوعين التي تم الإعلان عتنها مؤخراً في ظل تفاقم إنتشار فيروس كورونا ، وبعدما منح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة 6 أيام عاد ليفكر في تأجيل العودة للتدريبات فترة أخرى حتى تتضح الرؤية بشأن موقف بطولة الدوري.

ورغم أن النية تتجه لتأجيل التدريبات في الاهلي إلا أن الجهاز الفني يرغب في عودة الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل وفي نفس اليوم يتم إعلان برنامج الفريق للفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يعود سعد سمير، مدافع الأهلي إلى ألمانيا يوم 10 مايو المقبل من أجل الحصول على الضوء الأخضر من الطبيب المعالج له لتحديد موعد عودته للتدريبات بعد جراحة وتر أكيلس التي أجراها قبل عدة أشهر، وتعرض سعد سمير لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي ببطولة أفريقيا يوم 10 ديسمبر الماضي باستاد السلام وأجرى جراحة في ألمانيا على يد الطبيب الالماني ماركوس فولتر وخاض برنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية للتعافي من هذه الإصابة، وأزال سعد سمير "الجبيرة" منذ ستة أسابيع ومن المقرر أن يواصل البرنامج التأهيلي حالياً إلى أن يعود إلى ألمانيا يوم 10 مايو المقبلة ليحصل على موافقة الطبيب المعالج له بتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ، وتحدث الجهاز الطبى للأهلى عن سعد سمير قائلاً، اللاعب خضع لفحص طبى فى ألمانيا تحت إشراف ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، للتعرف على مدى التحسن فى حالته وتحديد الخطوة الجديدة فى برنامجه العلاجى والتأهيلى الذى بدأه بعد الجراحة، وأكد الجهاز الطبى بالنادى أن فولتر سيحدد المرحلة الجديدة فى برنامج سعد العلاجى.