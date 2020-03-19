شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إقامة معسكر مغلق انتظارا لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إقامة معسكر مغلق للاعبين في احدي المدن الساحلية يتم خلاله تجميع اللاعبين وخوض التدريبات في مكان معقم وبعيدا عن التعامل مع الشارع للحفاظ عليهم من فيروس كورونا المستجد والمنتشر في مصر مؤخرا، وكذلك للحفاظ علي اللياقة البدنية للاعبين في ظل توقف النشاط تماما وعدم خوضهم تدريبات منذ فترة.

ومن الأماكن المقترحة مدينة شرم الشيخ ومدينة الجونة علي ان يتم اختيار منتجع كامل للفريق يتم تعقيمه ويكون مجهز بملعب تدريب ، وسيتم البت في القرار عقب الجلسة المنتظر اقامتها بين كارتيرون وإدارة النادي لوضع النقاط فوق الحروف بشان الفترة المقبلة والاستقرار علي ملامح استعدادات الفريق، خاصة انه في حالة الغاء الدوري سيكون الزمالك بلا أي مباريات رسمية حتي موعد مباراة الرجاء المغربي في الأول من مايو المقبل.

ينتظر لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صرف مستحقاتهم المتأخرة خلال الساعات المقبلة وفقا لللموعد الذي حدده مرتضى منصور رئيس النادي فى الجلسة التى عقدها معهم مطلع الأسبوع الجاري ، حيث وعد رئيس النادي لاعبي الفريق بصرف جميع مستحقاتهم ومكافآتهم خلال الأيام الجارية، لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات، وذلك بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها نجاح الأبيض فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، والاستعداد لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.