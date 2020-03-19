رياضة | نجم آرسنال على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم آرسنال على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني وضع خطة جديدة من أجل التعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي نجم هجوم آرسنال الإنجليزي.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم البرازيلي الشاب جذب أنظار الملكي بعد أن ظهر بمستوى مميز مع المدفعجية هذا الموسم، حيث سجل عشرة أهداف وصنع أربعة أهداف آخرين في 26 مباراة خاضها مع الفريق اللندني في كل البطولات.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن النجم البرازيلي صاحب الـ18 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف النادي اللندني في صيف عام 2019 قادمًا من إيتوانو البرازيلي مقابل 5 مليون جنيه إسترليني.

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وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد يرغب في إتمام صفقة تبادلية مع آرسنال بحيث ينتقل مارتينيلي إلى الملكي مقابل انضمام داني سيبايوس بشكل نهائي إلى المدفعجية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سيبايوس خاض 24 مباراة منذ بداية الموسم مع المدفعجية في الموسم الحالي في كل البطولات وسجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين على الرغم من غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابات المختلفة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف النادي اللندني في صيف عام 2019 قادمًا من الملكي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.