رياضة | بعد تبرعه بـ10 مليون درهم.. الإتحاد المغربي ينضم لمبادرات "أهل الكرة" لمواجهة خطر "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تبرعه بـ10 مليون درهم.. الإتحاد المغربي ينضم لمبادرات "أهل الكرة" لمواجهة خطر "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق العديد من نجوم كرة القدم والمسئولين الرياضيين والاتحادات الكروية في مختلف بلدان العالم، بعض المبادرات المختلفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد covid - 19، وحملات للتوعية من مخاطر الفيروس القاتل، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بهذا الوباء العالمي خلال الفترة الحالية.

وتبرع الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بـ 10 ملايين دولار لمحاربة فيروس كورونا، كما تبرع عدد من نجوم الكرة العالمية بمبالغ مالية للتصدي للفيروس القاتل أبرزهم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول والذي تبرع بـ 41 ألف جنيه إسترليني، كما أعلن عبد الرزاق حمد الله نجم النصر السعودي إعانة 1000 أسرة مغربية.

وتبرع التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي بـ 17 ألف دينار لوزارة الصحة في بلاده، وكذلك بعض اللاعبين المصريين الذين أعلنوا إعانة بعض الأسر لمساعدتهم لمواجهة الفيروس المستجد.

وانضم الإتحاد المغربي لكرة القدم للمبادرات التي أطلقها الإتحادات الكروية والرياضيين حول العالم، وأعلن عن مبادرة رائعة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا بالبلاد، بعدما قرر التبرع بمبلغ مالي ضخم يقدر بـ10 مليون درهم مغربي كمساهمة مالية لمساعدة الحكومة المغربية للسيطرة على الفيروس المستجد.

وأصدر الإتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا يُعلن فيه تبرعه بـ 10 مليون درهم جاء فيه:

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((تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبتنسيق مع كل من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والعصب الجهوية، عن تقديم مساهمة مالية قدرها10 ملايين درهما ، في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد.

كما تجدد أسرة كرة القدم الوطنية انخراطها التام في الجهود التي تبدلها بلادنا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في مواجهة هذه الآفة)).

الجدير بالذكر أن عدد الإصابات في المغرب بفيروس كورونا وصل 54 حالة حتي الآن، بينهم حالتين وفاة، بينما تعافي شخص وحيد من الإصابة بالفيروس المميت.