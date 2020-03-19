رياضة | بايرن ميونيخ يدخل فى صراع مع ريال مدريد وبرشلونة علي ضم لاعب مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يدخل فى صراع مع ريال مدريد وبرشلونة علي ضم لاعب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بايرن ميونيخ الألماني في صراع مع نادي برشلونة ونظيره نادي ريال مدريد الإسباني علي ضم اللاعب الدولي الألماني ليروي ساني لاعب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة سبورت بيلد الألمانية:" يرغب نادي بايرن ميونيخ الألماني في تدعيم صفوفه الهجومية، بضم اللاعب الدولي الألماني الشاب ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزيفي ظل اهتمام كبير من قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد و برشلونة بضم اللاعب الشاب".

وأضافت الصحيفة الألمانية:" هناك اجتماع سري عُقد بين صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي الألماني، ومسؤولي اللاعب الدولي الألماني ساني مهاجم نادي مانشستر سيتي الأربعاء الماضي، لمناقشة بعض الأمور، التي يأتي على رأسها رغبة النادي البافاري في جلب ساني، إلى ملعب أليانز أرينا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من صفوف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:"َّ المحادثات بين الطرفين مستمرة منذ فترة طويلة، قبل أن يصل ممثلو ساني، لمدينة ميونخ الأسبوع الماضي، لمواصلة التفاوض برغبة من اللاعب الألماني الذي يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي".