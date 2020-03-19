رياضة | نجم ليفربول السابق يكشف عن رأيه في التخلي عن صلاح وماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول السابق يكشف عن رأيه في التخلي عن صلاح وماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الإنجليزي دون هاتشيسون نجم ليفربول السابق الذي تخلي إدارة الحمر عن ساديو ماني نجم الفريق وأشار إلى إمكانية التخلي عن المصري محمد صلاح في حالة التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية أن صلاح تمكن من تسجيل 16 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بينما سجل ماني 14 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وأشارت بعض التقارير البريطانية والإسبانية في الفترة الأخيرة إلى إمكانية رحيل كلا من صلاح وماني إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعن ساديو ماني وصلاح، قال هاتشيسون في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية :"لن أقبل ببيع ماني مقابل 140 مليون استرليني، لن ولا أوافق".

وأضاف:"صلاح وماني في نفس العمر، أشاهد صلاح كل أسبوع وأرقامه مذهلة يقوم بأشياء عبقرية ولكنه سئ للغاية في الأساسيات، فهو لا يمكنه تمرير الكرة لخمس ياردات".

واختتم هاتشيسون تصريحاته قائلاً:"أعتقد أنه إذا كان عليك بيع صلاح أو ماني وكنت أنا يورجن كلوب فلن أريد أن يرحل أي منهما ولكن في حالة استبدال جادون سانشو بصلاح سأوافق على ذلك".

وذكرت تقارير صحفية بريطانية هذا الشهر أنه هناك ضغوط كبيرة من أجل إلغاء الموسم الحالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن الضغوط تتزايد على رؤساء الدوري الإنجليزي من أجل إلغاء الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكشفت الصحيفة البريطانية أنه صدر قرار بتعليق المنافسات في البريميرليج والتشامبيونشيب ودوري الدرجة الأولى والثانية وعدم خوض أي مباريات حتى الثالث من أبريل المقبل على أقل تقدير.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لأندية الدوري الإنجليزي في الأسبوع المقبل لبحث مصير البطولة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناديين على الأقل يرغبان في إلغاء الموسم الحالي مما سيحرم ليفربول من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رؤساء الدوري الإنجليزي يرغبون في استئناف البطولة عندما يكون ذلك ممكنًا.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن بعض الأندية تعتقد أن احتمالات عودة البطولة ضئيلة أو معدومة لعدة أشهر ولا يوجد بديل سوى إلغاء الموسم وانتظار المنافسات الجديدة في أغسطس القادم.

وشددت الصحيفة البريطانية أنه ستكون هناك حالة من الجدل في المرحلة المقبلة خاصة إذا لم يتم تحديد مصير اللقب أو المراكز الأوروبية أو الهبوط في الدوري الإنجليزي.