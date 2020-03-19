شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حكاية الكولمان والمنشطات مع منتخب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف حافظ سكرتير اتحاد المصارعة السابق و المشرف على تدريب كرم جابر فى الدورات الأولمبية السابقة عن حكاية المنتخب مع الكولمان والمنشطات التى شهدها معسكر المنتخب فى اوكرانيا .

قال أشرف حافظ المشرف الحالى على تدريب عبداللطيف منيع لاعب المنتخب والمرشح بقوة للتأهل إلى للأولمبياد أنه منذ 14 عاما كان هناك معسكر تدريبى في اوكرانيا وكان يشارك به كرم جابر و محمد عبدالفتاح بوجى تشهد المعسكر موقف لا يمكن نسيانه حيث قام الطبيب المرافق المنتخب بوضع الفيتامينات فى كولمان المياه على أن يتناوله اللاعبون خلال التدريب مما له أثر ايجابى عليهم .

وأشار حافظ إلى أن المنتخب توجه إلى الساونا وتم نسيان الكولمان خارج الصالة لمدة 5 دقائق فن كنت سريعا وقمت بافراغه من محتوياته رافضا أن يتناول اللاعبون ما بداخله وقال حافظ أنه قام بذلك خوفا من المنشطات فلا نضمن أن يقوم أى لاعب من اى دولة بوضع أى شئ غريب كافرا صورة " برشام " فى الكولمان مما يؤدى المنتخب بالكامل ويضعه فى دائرة المنشطات.

و قال الاتحاد الدولى للمصارعة ، إنه قرر تأجيل التصفيات الأوروبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو الصيفى 2020 وكذلك أخر جولة من التصفيات الأولمبية العالمية إلى تاريخ لاحق بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وبناء على التأجيل فإنه أصبح من المقرر إقامة التصفيات الأوروبية، التي كانت مقررة في بودابست عاصمة المجر ما بين 19 و22 مارس الجاري، فى منتصف مايو المقبل.

في حين تقرر إقامة جولة التصفيات العالمية الأخيرة، التي كانت مقررة في صوفيا عاصمة بلغاريا ما بين 30 إبريل نيسان والثاني من مايو ، في بداية يونيو.

وقال نيناد لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولى "عملية التأهيل الأولمبية، ستتم على أرض الميدان لكن علينا التحلى بالصبر ومراقبة الوضع بينما يتصدى المجتمع الدولي للوباء."، وأضاف "صحة وسلامة الرياضيين تأتى على رأس الأولويات."

ومنذ ظهوره فى الصين أواخر العام الماضى تسبب فيروس كورونا فى وفاة أكثر من 4500 شخص حول العالم كما أصاب نحو 125 ألفا أخرين.

والمصارعة واحدة من الرياضات التسع التى كانت ضمن البرنامج الأولمبى فى أول دورة أولمبية حديثة فى 1896 بينما أضيفت منافسات السيدات للبرنامج فى 2004.