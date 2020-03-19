شكرا لقرائتكم ماذا يفعل لاعبي الكرة في الحجر الصحي.. بازوكا: أجري في الحديقة نصف ساعة وأتابع الأفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بازوكا لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي عن كواليس برنامجه اليومي خلال فترة الحجر الصحي وبقائه في المنزل، امتثالا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الرياضية بشكل عام خشية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد بازوكا أن يحرص على الجري يوميا مدة نصف ساعة في الحديقة الموجودة أمام منزله من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، حتى يكون جاهزا مع استئناف التدريبات الجماعية وخوض المباريات الرسمية.

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تابع: أقضي باقي اليوم في أداء الصلوات والأكل ومشاهدة الأفلام رفقة أسرتي، للتغلب على أوقات الفراغ لحين عودة النشاط الرياضي.

استطر أن فريقه من المقرر أن يستأنف تدريباته يوم الأحد المقبل، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري المصري.