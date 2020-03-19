رضا عبد العال: الخطيب لو كان اتعرض عليه 40 مليون زي عبد الله السعيد كان مشي من الأهلي

قال "رضا عبد العال"، نجم الأهلى والزمالك السابق، إن النادى الأهلى لا يقف على أى لاعب، معقبا : عبد الله السعيد لو كان متمسكا بالنادى الأهلى كان رفض كل العروض المادية الكبيرة التى عرضت عليه.

وتابع "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : الفرق بين راتب عبد الله السعيد وصلاح محسن 13 مليون جنيه فى السنة الواحدة وهذا مبلغ كبير ولو الكابتن الخطيب نفسه كان هيحترف ويسيب النادى الأهلى

وأضاف أن كابتن محمود الخطيب لو كان اتعرض عليه 40 مليون جنيه من الزمالك كان راح لكن الاحتراف لم يكن مطبقا، وإنما الآن أصبح الولاء للجنيه فقط، لافتا إلى أن نظرية الكابتن محمود الجوهرى فى الاحتراف كانت خاطئة