نشبت مشادة كلامية بين المستشار "مرتضى منصور" رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، ورضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، على الهواء مباشرة خلال برنامج "البريمو“ عبر قناة ”Ten“. وقال "منصور" موجها حديثه لـ "رضا عبدالعال" : عيب متقارنش لاعيبة الزمالك الرجالة بـ "كهربا" الـ 24 ساعة سكران وكل ليلة يجيبوه من بار Advertisements وأضاف إن كهربا ضرب إحدى المضيفات على خطوط مصر للطيران فى رحلة إلى السعودية ما تسبب فى جرحها فى وجهها,معقبا : كهربا طلب 20 مليون جنيه كى يستمر فى الفريق الأبيض طارق حامد بياخد 8 ملايين فقط : "كده حرام وأنا ابقى ظالم"، رابط الفيديو من

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كانت هذه تفاصيل خبر "مرتضى منصور" لـ "رضا عبد العال": متقارنش لاعيبة الزمالك الرجالة بـ "كهربا" الـ 24 ساعة سكران وكل ليلة يجيبوه من بار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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