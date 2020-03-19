نشبت مشادة قوية بين "مرتضي منصور" رئيس نادي الزمالك و رضا عبدالعال نجم الزمالك والاهلي السابق علي الهواء,بسبب تصريحات الأخير الذي انتقد خلالها أمير مرتضى منصور
وقال "منصور" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "Ten" خلال استضافة الكابتن "رضا عبد العال": يا رضا انت معاك دبلوم صنايع يبقى متتكلمش عن أمير مرتضى الضابط، وتتكلم بأدب واحترام
وأضاف : أبعد عن أمير يا رضا يا عبد العال انت عندك معركة وهمية مع أمير ومحدش واخد باله منك,وبطولات الزمالك الفترة الأخيرة انا منسبتهاش لأمير فقط وإنما تلك البطولات بدأت من عامل غرف الملابس حتى أكبر رأس في النادي
ليرد "عبد العال" قائلا : انت عايز مصلحة الزمالك ولا نطبل؟ انت اختزلت نجاحات الزمالك في أمير مرتضى فقط وهذا لا يصح
رابط الفيديو من
كانت هذه تفاصيل خبر خناقة على الهواء بين "مرتضى منصور" و "رضا عبد العال" : انت مؤهلك ايه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.