خناقة على الهواء بين "مرتضى منصور" و "رضا عبد العال" : انت مؤهلك ايه؟

نشبت مشادة قوية بين "مرتضي منصور" رئيس نادي الزمالك و رضا عبدالعال نجم الزمالك والاهلي السابق علي الهواء,بسبب تصريحات الأخير الذي انتقد خلالها أمير مرتضى منصور

وقال "منصور" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "Ten" خلال استضافة الكابتن "رضا عبد العال": يا رضا انت معاك دبلوم صنايع يبقى متتكلمش عن أمير مرتضى الضابط، وتتكلم بأدب واحترام

وأضاف : أبعد عن أمير يا رضا يا عبد العال انت عندك معركة وهمية مع أمير ومحدش واخد باله منك,وبطولات الزمالك الفترة الأخيرة انا منسبتهاش لأمير فقط وإنما تلك البطولات بدأت من عامل غرف الملابس حتى أكبر رأس في النادي

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ليرد "عبد العال" قائلا : انت عايز مصلحة الزمالك ولا نطبل؟ انت اختزلت نجاحات الزمالك في أمير مرتضى فقط وهذا لا يصح

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