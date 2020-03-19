أرقام .. مقارنة بين العراقي وبن عيادة المرشحين للانضمام للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت مؤخرا أنباء كثيرة تؤكد دخول الزمالك في مفاوضات مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي ، والجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن شباب قسنطينة الجزائري، للتعاقد مع احدهما بداية الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمني التي تعاني في الزمالك منذ هروب التونسي حمدي النقاز.
التقرير التالي يستعرض أهم أرقام الثنائي العراقي وبن عيادة في الموسم الحالي :
كريم العراقي
السن : 22 سنة
عدد المباريات : 27 مباراة
عدد الأهداف : 2
صناعة اهداف : 2
السن : 27 سنة
عدد المباريات : 21 مباراة
عدد الأهداف : 4
صناعة اهداف : 6
وكان وكيل أعمال حسين بن عيادة قد أكد في تصريحات إعلامية عن وجود رغبة من نادي الزمالك لضم اللاعب، مؤكدا انه تم اتصال بين امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بالزمالك مع اللاعب ومعه شخصيا ولكن المفاوضات توقفت بسبب تجميد الكرة في العالم لانتشار فيروس كورونا.
وينتهي عقد بن عيادة مع فريقه بنهاية الموسم الحالي وهو ما يجعل هناك اتجاه قوي من الزمالك للتعاقد معه حيث لن يكلف الزمالك أموالا لناديه مقابل التنازل عنه، بخلاف كريم العراقي الذي ترددت انباء عن توقيعه للزمالك ولكنه لن يستطيع الانضمام للأبيض الي بموافقة ناديه.
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