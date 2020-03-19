شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يطالب لاعبيه بالابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني لاعبيه بالابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل للابتعاد عن عدوي فيروس كورونا.

ويعقد الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني اجتماعًا خلال الايام القليلة المقبلة لوضع خارطة استعدادات الفريق حال عودة النشاط الكروي بعد نهاية المدة المحددة، وجاء قرار تعليق النشاط الرياضي في الطلائع تنفيذًا لإعلان اتحاد الكرة تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الأحد الماضي، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة بمصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناءً على توصيات من اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة المصرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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جدير بالذكر أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن فى مؤتمر صحفى إيقاف النشاط لمدة 15 يومًا لجميع الأنشطة الرياضية. كان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا.

يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا. ومن جانبه قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، إنه سعيد بالمستوى الذى قدمه فريقه فى مباراة المقاولون العرب مؤكداً إن فريقه قدم مباراة كبيرة، و سيطر على معظم مجريات الأمور، مشيرا إن طلائع الجيش، كان الأفضل بإمكانه تحقيق الفوز ولكن غياب التوفيق، حافظ على نتيجة التعادل. وأوضح عبد الحميد بسيوني، إنه على ثقة بتحسن نتائج فريقه خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الروح القتالية والأداء الذى أظهره الفريق، مشددا بأن التوفيق قادم لا محالة.

كما تحدث عن تقنية الفيديو قائلا: "الدور الأول شهد العديد من الأخطاء التحكيمية التى أثرت على النتائج، ولكن الفار سيحقق مزيد من العدالة".