شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يشارك فى تحدى الموبايل بدلا من المناديل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة جرئية، شارك محمد فضل، عضو اتحاد الكرة، فيديو خلال خوضه تحدى المناديل ولكنه استخدم هاتف المحمول بدلاً منه، والذى بدأه عدد كبير من نجوم كرة القدم، بعد توقف النشاط الكروى، نتيجة الإجراء الاحترازى الذى اتخذته الحكومة المصرية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يشار إلى أن محمد فضل عضو اتحاد الكرة، أكد أن إلغاء النشاط الرياضى وتحديدا الدورى وكأس مصر لا يلغى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية للجبلاية إلى 96 ناديا بعد يوم 30 يونيو المقبل.

وقال فضل، فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن اللائحة لا يوجد بها ما يلزم اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة كأس مصر حتى يتم استبعاد الأندية التى لم تتأهل إلى الأدوار التمهيدية من الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن تقليص الجمعية العمومية قرار نهائى.

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فى السياق ذاته، تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث، فى حالة استئناف النشاط الرياضى فى مصر عقب قرار التعليق بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وتتجه النية لدى اللجنة الخماسية لأن يتم تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى 2 فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق كما كان مقررًا، حيث كان اتحاد الكرة يرغب في تطبيق دورى المحترفين في الموسم المقبل.

وكان أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما فى مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.