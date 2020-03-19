اللجنة الطبية باتحاد الكرة: نتابع انتشار "كورونا".. ومصير الدوري مرتبط بمسار الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم متابعته ولجنته تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وفي تصريحات لقناة "النهار" قال محمد سلطان :"نحتاج إلى الالتزام في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حزم في مصر من أجل تجنب تفشي الفيروس في مصر".

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وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في مصر بناءً على توجيهات رئاسة الوزراء وذلك لمدة أسبوعين فقط من أجل مكافحة كورونا.

وأضاف سلطان :"نتابع معدل انتشار كورونا في مصر، وبعد ذلك سنحدد مصير الدوري في نهاية فترة التوقف بعد انتهاء الأسبوعين، لكننا مرتبطين بالمسار التي تحدده الدولة".

وأنهى رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة :"هناك نطاق صحي للدولة خلال خطة محاربة الفيروس والحد من انتشاره، ونحن ملتزمون بذلك، لاعب الكرة هو مواطن في الأساس وله أهل وأسرة وعلى الجميع الالتزام".