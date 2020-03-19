جميع مباريات اليوم الخميس 19-3-2020 “المؤجلة بسبب كورونا”

لليوم الثاني على التوالي لا يشهد جدول مباريات اليوم الخميس 18-3-2020، اي مباراة في اي بطولة في جميع انحاء العالم، بسبب فيروس كورونا.

ففي إسبانيا، أصدر “فلورنتينو بيريز“، رئيس نادي ريال مدريد، رسالة مؤثرة لتوضيح موقفه الشخصى من فيروس كورونا لتحفيز أعضاء وجماهير الفريق الملكي.

وأعلن نادي ديبورتيفو ألافيس، عن إصابة 15 من عناصره بفيروس كورونا، 3 لاعبين لم يعلن من أسمائهم، 5 أعضاء بالجهاز الفني والإداري و5 عاملين.

يذكر أنه تم تسجيل 973 حالة حتى الآن في مجتمع إقليم الباسك، من إجمالي أكثر من 10 آلاف حالة إصابة داخل إسبانيا حتى الآن.

ننتقل إلى تركيا، حيث فسخ فريق “طرابزون سبور” التركي عقد لاعبه “جون أوبي ميكيل” بالتراضي بين الطرفين، بسبب انتقاده للسلطات التركية على استمرار منافسة الدوري التركي في ظل تفشي فيروس كورونا.

نذهب إلى انجلترا، وبالتحديد لندن، فقد خصص مالك نادي تشيلسي “رومان أبراموفيتش” فندق ملعب “ستامفورد بريدج”، من أجل استقبال أطباء المستشفيات المحيطة، والذين يحاربون حاليًا انتشار فيروس كورونا داخل المملكة المتحدة.

وفي ألمانيا، دعا “مانويل نيوير” حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم المشجعين للتبرع للأغراض والقضايا الاجتماعية خلال فترة الأزمة الحالية بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد وذلك بعدما بدأ المنتخب الألماني بنفسه ليكون نموذجا يحتذى به.

واخيرًا صرح “جابرييل جرافينا” رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام، ان هناك احتمالات للعب بعض مباريات الدوري الإيطالي في بداية شهر مايو، واذا لم يتحسن الوضع في إيطاليا حتى هذا الموعد، ستلعب المباريات في اواخر شهر يونيو.

وبعد عرض ملخص أهم ما حدث أمس الأربعاء بسبب فيروس كورونا، سنتعرف الآن على جدول جميع مباريات اليوم الخميس “المؤجلة”، بسبب هذا الوباء المعروف علميًا بـCOVID-19.

والتالي جدول جميع مباريات اليوم الخميس 19-3-2020 المؤجلة:

* الدوري الأوروبي “يورباليج” – إياب دور 32

وولفرهامبتون – إنجلترا : أوليمبياكوس – اليونان

باير ليفركوزن – ألمانيا : جلاسكو رينجرز – إسكوتلندا

شاختار دونيتسك – أوكرانيا : فولفسبورج – ألمانيا

خيتافي – إسبانيا : انتر ميلان – إيطاليا

كوبنهاجن – الدانمارك : إسطنبول باشاك شهير – تركيا

روما – إيطاليا : إشبيلية – إسبانيا

مانشستر يونايتد – إنجلترا : لاسك لينز – النمسا

بازل – سويسرا : آينتراخت فرانكفورت – ألمانيا

* الدوري المصري – الجولة 19

الزمالك – مصر المقاصة

المصري البورسعيدي – الإسماعيلي

* الدوري السعودي – الجولة 23

الفتح – الفيحاء

الفيصلي – التعاون

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* الدوري الإماراتي – الجولة 20

شباب الأهلي دبي – الظفرة

العين – بني ياس

إتحاد كلباء – النصر

حتا – الفجيرة

* الدوري المغربي – الجولة 21

حسنية أكادير – الرجاء الرياضي

* الدوري القطري – الجولة 19

السد – الخور

الدحيل – أم صلال

* الدوري الأردني – الجولة 3

معان – الوحدات

الجزيرة – العقبة

* كأس الليبرتادوريس– المجموعات

بوليفار – بوليفيا : بالميراس – البرازيل

يونيفرسيداد كاتوليكا – تشيلي : غريميو بورتو أليغرينزي – البرازيل

ليبرتاد – باراغواي : بوكا جونيورز – الأرجنتين

إنديبيندينتي ميديلين – كولومبيا : كاراكاس – فنزويلا

غواراني – باراغواي : تيغري – الأرجنتين

بطولات أخرى تأجلت بسبب كورونا اليوم الخميس 19-3-2020

دوري أبطال الكونكاف + كأس البرازيل + كأس الأرجنتين + كأس رابطة الارجنتين + كأس فلسطين + الدوري المكسيكي + الدوري التشيلي + الدوري الكولومبي + الدوري الكيني + الدوري الأوزبكي.