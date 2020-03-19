رياضة | شرط وحيد لعودة كوتينيو الي صفوف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط وحيد لعودة كوتينيو الي صفوف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت ادارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو شرط وحيدا لعودة اللاعب الدولي البرازيلي كوتينيو المعار لنادي بايرن ميونيخ الألماني لصفوف النادي الكتالوني مرة أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية:" اللاعب الدولي البرازيلي كوتينيو المعار لنادي بايرن ميونيخ الألماني قد يعود لصفوف البارسا في حالة واحدة وهي عدم وجود عرض جيد له في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأن إدارة النادي الكتالوني لا ترغب في تواجد اللاعب مع النادي الفترة المقبلة".

وأضافت الصحيفة الكتالونية:"لازال الغموض يحيط بمستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ حيث قرر النادي الألماني انه لن يفعل بند أحقية الشراء في عقد كوتينيو، نظرًا لعدم تقديمه الأداء المنتظر رفقة الفريق البافاري بينما ينوي نادي برشلونة تخفيض مطالبه إلى 90 مليون يورو، من أجل تسهيل الأمور لرحيل اللاعب".

واختتمت الصحيفة الاسبانية تقريرها قائلة:" الحل الأقرب حاليًا أمام برشلونة هو خروج كوتينيو معارًا مرة أخرى لمدة موسم مع خيار الشراء، وقد تكون وجهته إلى الدوري الإنجليزي حيث رحب اللاعب الموسم الماضي بالانتقال إلى توتنهام، لكن المفاوضات لم تكتمل".