شكرا لقرائتكم ماذا يفعل لاعبي الكرة في الحجر الصحي؟.. حسني فتحي: بحاول الالتزام بالتعليمات.. الوقاية خير من العلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسني فتحي لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي عن كواليس برنامجه اليومي خلال فترة الحجر الصحي وبقائه في المنزل، امتثالا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الرياضية بشكل عام خشية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال: أؤدي تدريبات مع نفسي من ساعة إلى ساعة ونصف داخل الجيم يوميا وجزءا في الملعب رفقة صديقي احمد مصطفى أخصائي تأهيل.

استطرد: باقي اليوم أقضيه في المنزل أمام التلفزيون وأحاول الالتزم بالتعليمات قدر الإمكان، لأن الوقاية خير من العلاج، ولذلك لا أخرج إلا على فترات متباعدة لإحضار مستلزمات البيت خاصة أن هناك تخوف من الاختلاط في الشارع أو الأماكن العامة.