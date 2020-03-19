شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تكشف أخر استعدادات دورى المدارس للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على الكرة النسائية، :"أن تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يوماً لا يعني وقف ابرام البروتوكولات الرياضية، خاصة ان الاتحاد شارك في 3 اتفاقات مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، من أجل البدأ في تطبيقهم فعلياً وهما مشروع كوني متميزة لطالبات المدارس ودوري مراكز الشباب للفتيات ودوري الجامعات".

وأضافت الدكتورة سحر عبد الحق، :"لدينا خريطة كاملة بالتعاون مع الشباب، تحتاج فقط ان تظهر للضوء في ظل التعاون المثمر بين اللجنة الخماسية والوزارة، وبدأنا بالفعل في تطبيق وتفعيل اول الاتفاقات بإنطلاق دوري الجامعات، وننتظر اشارة البدأ في اقامة بطولة جامعات افريقية ودولية، ويتبقى فقط اعلان مجلس الوزراء رفع تعليق النشاط الرياضي وسنبدأ على الفور استكمال ما بدأنا العمل به منذ عدة اشهر".

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واشارت المشرف العام على الكرة النسائية، :"موافقة 26 محافظة و46 فريق على المشاركة في دوري مراكز شباب الفتيات لا يعني الاكتفاء بهذا العدد، تحدثت اليوم مع الدكتور اشرف البجرمي مدير مديرية الشباب بالقاهرة، واكد لي انه سيتواصل مع مراكز شباب القاهرة لمعرفة من يريد ايضاً المشاركة، واحلم بإشراك جميع محافظات مصر وخاصة المحافظات البعيدة مثل مرسى مطروح الذي تمتلك مركز شباب واحداً فقط".

وأوضحت عضو مجلس إدارة الاتحاد، :"كنا على وشك انطلاق بطولة كوني متميزة والخاصة بدوري خماسي كرة القدم لطالبات المدارس من أجل الحصول على الحافز الرياضي، على مستوى 24 محافظة ولكن تعليق النشاط حال دون ذلك، عقب عودة الحياة الي طبيعتها في مصر سننطلق فوراً لإستكمال هذه الملفات، خاصة ان اللجنة الطبية بالاتحاد المصري تتابع بصفة مستمرة آخر تطورات فيروس كورونا المستجد ومدى تأثيره على الساحة الرياضية".

وألمحت سحر عبد الحق، :"أحلم بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع خاصة ان هناك بعض مراكز الشباب لا تجد لها متنفس وحيد سوى كرة القدم، وابلغوني بعض مراكز شباب محافظتي أسيوط وقنا بإستعدادتهم للمشاركة في دوري مراكز الشباب، ونجحنا في ضم لاعبة من مركز شباب برجاية المنيا الى منتخب مصر من خلال فعالية رياضية كانت بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة".