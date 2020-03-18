بالفيديو: مرتضي منصور يهاجم الملحدين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: يؤمن مرتضى منصور، رئيس الزمالك أن الله أراد أن يُعاقب العالم بوباء كورنا لابتكاره للإنسان الآلي الأمر الذي يراه تحديًا منهم للخالق. وتابع رئيس الزمالك عبر مقطع فيديو نشره على قناته بمنصة يوتيوب اليوم الأربعاء:"ياللي عامل نفسك جبار أهو ربنا الجبار ومش عارف تصنع علاجًا لميكروب صغير لا دولة عظيمة مثل الصين أو عسكرية مثل أمريكا". Advertisements ووجه منصور رسالته للملحدين:"تقولون أين الله علمتم أين الله الآن يا كفار.. لا أحد يُعاند الله أو يتدخل في صنعه". وأتم رئيس الزمالك حديثه بقوله:"العلم لن يصنع شيئًا غير برحمة الله أن يجعل الإنسان يبتكر دواءًا لهذا الوباء".

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