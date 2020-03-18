لجنة التخطيط تجتمع برباعي الأهلي لحسم موقفهم من التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الأهلي أن لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، وعضوية خالد "بيبو" وزكريا ناصف قررت عقد جلسات مع الرباعي حسام عاشور، شريف إكرامي، أحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت أن اجتماع اللجنة الذي سوف يجري في حضور كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات للتأكيد على التقدير الكامل لما قدمه هذا الرباعي للأهلي على مدار سنوات طويلة.

واعتبر الموقع الرسمي للنادي أن عاشور وإكرامي وفتحي ووليد نموذجاً للعطاء والإخلاص فضلاً عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب.

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وتقرر أن تبدأ اللجنة أول اجتماعاتها غدًا الخميس مع أحمد فتحي ووليد سليمان، ويكون الاجتماع الثاني للجنة بعد غدٍ مع شريف إكرامي وحسام عاشور.

ويأتي الاجتماع مع شريف إكرامي بالرغم من إعلانه في وقت سابق قراره الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي، وفي جانب أخر صرح أحمد فتحي أنه لم يتلق أي عرض من النادي للبقاء في صفوف الفريق.

ولعب حسام عاشور الذي أكمل عامه الـ34 في 5 مباريات فقط خلال الموسم الحالي وكانت واحدة فقط بشكل أساسي في بطولة الكأس، أما وليد سليمان فقد لعب 24 مباراة وسجل 9 أهداف.