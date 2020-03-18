سعد سمير يطلق مبادرة «تحدي الخير» لمواجهة فيروس كورونا

أطلق سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مبادرة "تحدي الخير" من أجل التكفل بعدد من الأسر المتضررة من الجلوس في المنازل وعدم العمل، بسبب فيروس كورونا، ومحاولة الانتصار عليه وتحجيم انتشاره من خلال منع التجمعات والحفاظ على السلامة العامة.

ونشر مدافع الأهلي ومنتخب مصر، فيديو عبر حسابه الشخصي والرسمي على إنستجرام وكذلك فيسبوك، يطالب خلاله الجميع بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، للتغلب على الفيروس في ظل هذه الظروف الصعبة، وأطلق مبادرة تحدي الخير مع عدد من لاعبي كرة القدم.

وقال سعد خلال الفيديو: "بدأنا تحدي الخير لمساعدة الأسر الفقيرة في هذه الظروف الصعبة، وحتى القضاء تماما على فيروس كورونا، وسوف نرى في سباق الخير من يستطيع التكفل بأكبر عدد من الأسر".

وأعلن اللاعب الدولي تكفله بـ 20 أسرة بالتعاون مع جمعية رسالة، وأرسل التحدي إلى زملائه في النادي الأهلي شريف إكرامي ووليد سليمان وكريم نيدفيد، وزميله المحترف في حسابه الشخصي والرسمي على إنستجرام وكذلك فيسبوك، يطالب خلاله الجميع بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، للتغلب على الفيروس في ظل هذه الظروف الصعبة، وأطلق مبادرة تحدي الخير مع عدد من لاعبي كرة القدم.وقال سعد خلال الفيديو: "بدأنا تحدي الخير لمساعدة الأسر الفقيرة في هذه الظروف الصعبة، وحتى القضاء تماما على فيروس كورونا، وسوف نرى في سباق الخير من يستطيع التكفل بأكبر عدد من الأسر".وأعلن اللاعب الدولي تكفله بـ 20 أسرة بالتعاون مع جمعية رسالة، وأرسل التحدي إلى زملائه في النادي الأهلي شريف إكرامي ووليد سليمان وكريم نيدفيد، وزميله المحترف في الدوري الإنجليزي محمود حسن تريزيجيه، بالإضافة إلى لاعبي نادي الزمالك محمود علاء وطارق حامد.

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