إجازة 10 أيام لنادي بلدية المحلة

قرر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة وقف جميع الأنشطة الاجتماعية والرياضية لمدة ١٠ أيام قابلة للتجديد حسب وضع البلاد وما تقتضيه الضرورة . كما قرر المجلس صرف رواتب العمال والموظفين وأفراد الأمن بشكل طبيعي بجانب غلق المطاعم والبوفيهات والمحلات داخل النادي وخصم القيمة الإيجارية عن تلك الفترة من الايجار الشهري . والمحلات داخل النادي وخصم القيمة الإيجارية عن تلك الفترة من الايجار الشهري . وألزم النادي أصحاب المطاعم والمحلات بدفع اجور العاملين بشكل طبيعي مع استمرار عملية التطهير لكل منشأت النادي.

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