خماسي الإنتاج الحربي يرفض السفر لبلادهم

رفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسي دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة . اكد الخماسي رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي . كان اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى ومختار مختار المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى وخالد مهدى مدير الكرة قد قرروا بعد اجتماعهم الثلاثي تعليق النشاط الرياضى بالإنتاج الحربى لمدة أسبوعين تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتجميد الأنشطة المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى وخالد مهدى مدير الكرة قد قرروا بعد اجتماعهم الثلاثي تعليق النشاط الرياضى بالإنتاج الحربى لمدة أسبوعين تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتجميد الأنشطة الرياضية لمواجهة تفشى فيروس كورونا

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