صديقة رونالدو تكشف الحالة الصحية لنجم يوفنتوس الإيطالي

قالت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أن حالته جيدة بعد إصابة اثنين من زملائه في السيدة العجوز بـ فيروس كورونا .
ولم يغادر مهاجم ريال مدريد البرتغال، حيث يتواجد في حجر صحي، بسبب تفشي فيروس كورونا،بجانب والدته دولوريسأفيرو، بعد أن أصيبت بسكتة دماغية في 3 مارس، وبدأت التعافي منها.
يأتي هذا بعد أن ظهر الفيروس في يوفنتوس، حيث أعلن النادي خضوع 121 شخصًا للحجر الصحي، بعد احتكاكهم بـ دانيلي روجاني مدافع الفريق الذي أصيب بالفيروس،
وكتبت جورجينا عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في رسالة نقلتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "في اللحظات الصعبة يجب أنّ يكون لدينا إيمان ونبحث عن الأشياء الإيجابية".
وأضافت: "الصحة أهم شيء، أنا ورونالدو بصحة جيدة، ونحن على ما يرام، وبخير، والشجاعة لجميع أولئك الذين يقاتلون ضد الفيروس، أرسل إليهم تمنياتي لهم بالشفاء".
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