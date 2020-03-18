السبت ..المنصورة يستأنف مرانه استعدادا للقاء فاركو في الممتاز ب

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي بالمنصورة العودة للتدريبات يوم السبت المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد قرار تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما بسبب فيروس تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما بسبب فيروس كورونا يستعد فريق المنصورة للقاء نظيره فاركو ضمن الجولة الثامنة عشر لدورى القسم الثاني "مجموعة بحرى " الثامنة عشر لدورى القسم الثاني "مجموعة بحرى " .ويحتل فريق المنصورة المركز الرابع بدورى القسم الثاني برصيد 30 نقطة وفاركو في المركز الثاني برصيد 32 نقطة متساويا مع دمنهور.

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