السبت ..المنصورة يستأنف مرانه استعدادا للقاء فاركو في الممتاز ب

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي بالمنصورة العودة للتدريبات يوم السبت المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد قرارتعليق نشاط كرة القدم 15 يوما بسبب فيروس كورونا .
يستعد فريق المنصورة للقاء نظيره فاركو ضمن الجولةالثامنة عشر لدورى القسم الثاني "مجموعة بحرى "
.ويحتل فريق المنصورة المركز الرابع بدورى القسم الثاني برصيد 30 نقطة وفاركو في المركز الثاني برصيد 32 نقطة متساويا مع دمنهور.
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