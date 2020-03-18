رئيس الأولمبية الدولية يجتمع بهشام حطب

عقد اليوم الأربعاء اجتماع الفيديو كونفرانس كول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس كول والذي عقد مع اللجان الأولمبية الوطنية عبر العالم. حضر الإجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. تم التوضيح خلال الاجتماع من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أن استعدادات اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كما هيا وعلى أعلى مستوى. وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن مواجهة خطر فيرس خطر فيرس كورونا مسئولية كبيرة ومهمتنا حماية اللاعبين والحفاظ عليهم وعلى جميع المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية ومازال أمامنا أربعة أشهر قبل انطلاق الأولمبياد. كشف رئيس الأولمبية الدولية خلال الإجتماع الذي عقد عن وضع خطط لكل الإحتمالات سواء مراحل التصفيات التي تم تأجيلها أو المقرر إقامتها الفترة القادمة من أجل منح الفرص لجميع اللاعبين بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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