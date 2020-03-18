خالد عبد العزيز يثني على محمد صلاح بعد تبرعه لمواجهة كورونا

أكد خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق، تبرع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بمبلغ للتصدي لفيروس كورونا المستجد. وكتب خالد عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا : « ما قدمه الكابتن محمد صلاح من أعمال الخير لأبناء وطنه على مدار سنوات هو ما دفعنى لتكرار شكره دون تردد على ما قرأته منذ أيام وفى عدة جهات عن تبرعه للتصدي لوباء " كورونا " . حاولت التواصل للتأكد ولم أنجح . إعتذارى » . التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا : « ما قدمه الكابتن محمد صلاح من أعمال الخير لأبناء وطنه على مدار سنوات هو ما دفعنى لتكرار شكره دون تردد على ما قرأته منذ أيام وفى عدة جهات عن تبرعه للتصدي لوباء " كورونا " . حاولت التواصل للتأكد ولم أنجح . إعتذارى » .

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