جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي يعلن موعد عودة الكالتشيو

صرح “جابرييل جرافينا” رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام، ان هناك احتمالات للعب بعض مباريات الدوري الإيطالي في بداية شهر مايو، واذا لم يتحسن الوضع في إيطاليا حتى هذا الموعد، ستلعب المباريات في اواخر شهر يونيو.

وكان الاتحاد الإيطالي قد حدد 3 إبريل المُقبل موعدًا لعودة مباريات الكالتشيو، ولكن انتشار فيروس كورونا بشكل كبير داخل إيطاليا جعل الحكومة الإيطالية تصدر قرارًا رسميًا بإيقاف كافة الأنشطة في البلاد.

وأضاف جرافينا “ان قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل يورو 2020، سيمنحنا المزيد من الوقت لأنهاء الموسم الكروي في هذا الصيف”.

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وعلق ايضًا على اقتراح تخفيض رواتب اللاعبين قائلاً: “لا ينبغي أن تُخفض رواتب اللاعبين فهو شئ غير جيد في ظل هذه الظروف الطارئة، يجب أن تسود روح التضامن فينا جميعاً”.

وأكمل “سنعمل بكل قوتنا من اجل وضع خيارات قبل حلول 30 يونيو، حيث أن هذا هو التاريخ الذي تنتهي فيه عقود اللاعبين والمدربين مع الأندية”.

وأكد “فينتشينزو سبادافورا”، وزير الرياضة الإيطالي، حديث “جرافينا” بأن مباريات الدوري الإيطالي قد تستأنف في الثالث من مايو المقبل، ولكن هناك احتمالية بلعب المباريات بدون حضور جماهيري.