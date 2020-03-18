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بالأرقام.. خسائر مالية مفزعة للبطولات الكبرى في أوروبا بسبب كورونا

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خسائر مالية كبيرة وأرقام مفزعة هي حجم خسائر الدوريات الأوروبية الكبرى بسبب توقف المباريات جراء تفشي فيروس المستجد "كوفيد-19".
 
أعلنت شركة "KPMG" المختصة بأن حجم الخسائر المادية للبطولات الخمس الكبرى في أوروبا ستكون كبيرة إذا ما انتهت محنة فيروس كورونا وتم الغاء ما تبقى من مباريات في موسم 2019-2020.
 
وقدر حجم الخسائر الذي سينجر عن عدم اكمال الموسم بين 3.45 و4 مليار يورو.
 
وتوقفت جميع البطولات الكبرى (الدوري الإنكليزي، ، ، الدوري الفرنسي، الدوري الألماني) بعد تفشي فيروس كورونا.
 
وأكدت الشركة المختصة في التدقيق والخدمات الضريبية والخدمات الاستشارية، بأن الدوري الإنكليزي هو الأكثر عرضة للخسائر المادية التي قدرت بين 1.15 و1.25 مليار يورو.
 
وستكون الـ"ليغا" الإسبانية عرضة لخسائر قدرت بين 800 و950 مليون يورو فيما سيخسر الدوري الألماني بين 650 و750 مليون يورو فيما ستقدر أرقام الدوري الإيطالي بين 550 و650 مليون يورو أما خسائر الدوري الفرنسي ستكون بين 300 و400 مليون يورو.
 
 

الدوري 

  الخسائر المالية (المبلغ الإجمالي ما بين 3.45 و4 مليار يورو)

الإنكليزي 

ما بين 1.15 و1.25 مليار يورو 

الإسباني

ما بين 800 و950 مليون يورو 

الألماني

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ما بين 650 و750 مليون يورو 

الإيطالي

ما بين 550 و650 مليون يورو 

الفرنسي

ما بين 300 و400 مليون يورو 

 
وكشفت شركة "KPMG" المختصة أن المباريات التي بقيت من الدوريات الكبرى هي 501 مباراة يملك منها الإيطالي 124 مواجهة.
 
وجاء هذا التقرير وفق التحاليل التي أجريت على عائدات البث التلفزيوني والتذاكر الخاصة بالجماهير ومبالغ المشتركين وبعض المتغيرات المدرجة في العقود التجارية أو عقود الرعاية.
 

المصدر: بي إن سبورت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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