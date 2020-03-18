بالأرقام.. خسائر مالية مفزعة للبطولات الكبرى في أوروبا بسبب كورونا

خسائر مالية كبيرة وأرقام مفزعة هي حجم خسائر الدوريات الأوروبية الكبرى بسبب توقف المباريات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
أعلنت شركة "KPMG" المختصة بأن حجم الخسائر المادية للبطولات الخمس الكبرى في أوروبا ستكون كبيرة إذا ما انتهت محنة فيروس كورونا وتم الغاء ما تبقى من مباريات في موسم 2019-2020.
وقدر حجم الخسائر الذي سينجر عن عدم اكمال الموسم بين 3.45 و4 مليار يورو.
وتوقفت جميع البطولات الكبرى (الدوري الإنكليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي، الدوري الألماني) بعد تفشي فيروس كورونا.
وأكدت الشركة المختصة في التدقيق والخدمات الضريبية والخدمات الاستشارية، بأن الدوري الإنكليزي هو الأكثر عرضة للخسائر المادية التي قدرت بين 1.15 و1.25 مليار يورو.
وستكون الـ"ليغا" الإسبانية عرضة لخسائر قدرت بين 800 و950 مليون يورو فيما سيخسر الدوري الألماني بين 650 و750 مليون يورو فيما ستقدر أرقام الدوري الإيطالي بين 550 و650 مليون يورو أما خسائر الدوري الفرنسي ستكون بين 300 و400 مليون يورو.
|
الدوري
|
الخسائر المالية (المبلغ الإجمالي ما بين 3.45 و4 مليار يورو)
|
الإنكليزي
|
ما بين 1.15 و1.25 مليار يورو
|
الإسباني
|
ما بين 800 و950 مليون يورو
|
الألماني
|
ما بين 650 و750 مليون يورو
|
الإيطالي
|
ما بين 550 و650 مليون يورو
|
الفرنسي
|
ما بين 300 و400 مليون يورو
وكشفت شركة "KPMG" المختصة أن المباريات التي بقيت من الدوريات الكبرى هي 501 مباراة يملك منها الإيطالي 124 مواجهة.
وجاء هذا التقرير وفق التحاليل التي أجريت على عائدات البث التلفزيوني والتذاكر الخاصة بالجماهير ومبالغ المشتركين وبعض المتغيرات المدرجة في العقود التجارية أو عقود الرعاية.
المصدر: بي إن سبورت
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