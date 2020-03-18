رياضة | رسالة خاصة من مرتضى منصور للشعب المصري بسبب "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من مرتضى منصور للشعب المصري بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الشعب المصري، أنه من الواجب على المواطنيين البقاء في المنزل، للقضاء على وباء كورونا المستجد، الذي أصاب دول العالم خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر رئيس الزمالك، مقطع فيديو، انتقد خلاله وجود التجمعات وامتلاء الشوارع بالأفراد، في ظل مطالبة الحكومة للمواطنين بالبقاء في منازلهم، للحد من خطورة الفيروس.

ووجه مرتضى، رسالة للتجار بعدم المبالغة في أسعار السلع الواقية من خطورة فيروس كورونا واستغلال الموقف، وذلك بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية من كحول وكمامات.