رياضة | أخبار برشلونة اليوم الأربعاء: كارثة مالية بسبب كورونا.. بديل سواريز يقترب من كامب نو وحسم مصير بطل الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الأربعاء: كارثة مالية بسبب كورونا.. بديل سواريز يقترب من كامب نو وحسم مصير بطل الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 18 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 18 - 3 - 2020 :-

- كارثة مالية داخل برشلونة بسبب فيروس كورونا

وفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، فإن خسائر نادي برشلونة بسبب هذا الفيروس جاءت كبيرة للغاية، وتفكر حاليا إدارة النادي في تخفيض عقود اللاعبين.

وجاءت الخسائر المالية للفريق كالآتي :-

- إغلاق المتحف وجولة الكامب نو تمنع النادي من إدخال مليون يورو كل يوم.

- إغلاق متجر الكامب نو ومتجر لاس رامبلاس.

- خسائر في الرعاية والاعلانات، ومكاتب التذاكر، وتذاكر كبار الشخصيات والضيافة.

- خسائر مدارس الكُرة في جميع أنحاء العالم.

- أزمة كبرى تضرب برشلونة بسبب نيمار ومارتينيز

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أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة سوف يواجه عقبة كبيرة حال رغبته في التعاقد مع الثنائي نيمار ومارتينيز الصيف المقبل، وتتمثل الأزمة في عدم إمتلاك الثنائي جواز سفر أوروبي، وأوضحت الصحيفة أن لوائح الإتحاد الإسباني تسمح لكل ناد بقيد 3 لاعبين فقط من خارج الإتحاد الأوروبية، ويمتلك النادي الكتالوني حاليًا آرثر ميلو وآرتورو فيدال من خارج أوروبا، وسيكون أمامه فرصة لضم واحد من الثنائي نيمار ومارتينيز الصيفية المقبلة.

- حسم مصير بطل الليجا

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، مصير الليجا بالموسم الحالي، بعد تعليق منافساتها بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالمي، وقال "تيباس" في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيتم استكمال منافسات الدوري الإسباني بعد انتهاء فترة التوقف، وسيتم وضع جدول جديد لمواعيد المباريات المتبقية بالبطولة والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

- الاتحاد الأوروبي يصدم برشلونة وليفربول

نفى ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ما أثير عن تتويج متصدري المسابقات المحلية مثل ليفربول وبرشلونة بلقب الدوري حال إلغاء الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال تشيفرين لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "شاهدت واستمعت إلى العديد من الأخبار الزائفة، التي تفيد أن يويفا نصح بإنهاء الدوريات الآن، وتحديد بطلها على أساس من يتواجد في الصدارة حاليا".

- برشلونة يرفض مطالب أرسنال في أوباميانج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن أرسنال اشترط على البلوجرانا دفع 50 مليون جنيه إسترليني، نظير ضم أوباميانج في الصيف المقبل، ويبدو أن أرسنال استسلم لفكرة رحيل نجمه في ظل عدم التوصل لاتفاق حول تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2021.

- بديل سواريز في برشلونة.. آرسنال يحدد سعر نجمه للتخلي عنه

اكدت صحيفة "مترو" البريطانية، انه في حال اصر اللاعب على الرحيل فان النادي الانكليزي سيحدد مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لكي يمنحه الموافقة على الرحيل، بدلا من خروجه مجانا مع اقتراب نهاية عقده، ويذكر ان الصحف الإسبانية كانت قد اشارت ان النادي الكتالوني تراجع عن فكرة ضم أوباميانج، بعد ان قررت الحصول على خدمات لاعب انتر الارجنتيني لاوتارو مارتينيز.