شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطالب المصريين بضرورة التعامل بجدية مع «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بضرورة تعامل الكثير من المصريين مع أزمة فيروس كورونا، بجدية شديدة والالتزام بالبقاء في المنازل، للحد من انتشار الوباء.

وقال مرتضى منصور، أن فيروس كورونا، وباء حل على العالم أجمع، مشيرًا أن هناك الكثير من المصريين يتعاملون مع الأمر بعدم الجدية علاوة على جشع التجار استغلالًا للأزمة.

وأضاف: «ليه الناس مالية الشوارع والمولات.. الدولة بتلطم وبتقولكم حياتكم معرضة للخطر، يا أفندم من فضلك أقعد في البيت، وغيروا عادتكم القديمة وبطلوا بوس وأحضان وسلام».

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وواصل تصريحاته: «هناك أيضًا جشع غريب من التجار استغلالًا للأزمة برفع أسعار المطهرات والمنظفات بدلًا من توفيرها للمستهلكين لحماية المصريين من الوباء الذي انتشر في العالم أجمع».

وتابع رئيس نادي الزمالك، موجهًا حديثه للتجار: «انتوا ممكن يجيلكم كورونا ونخلص منكم، بطلوا استغلال في الناس، حرام عليكم وكفاية جشع».

وطالب رئيس القلعة البيضاء، بضرورة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لعدم ترديد الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

واختتم تصريحاته، مطالبًا بضرورة التعامل مع هذه الأزمة بجدية، حيث قال: ده مش وقت هزار ولا خفة دم، ده مرض لعين بتهزروا ونفسكم مفتوحة ليه؟!.