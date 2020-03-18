شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضع خطة بديلة فى حال فشل التعاقد مع «مارتينيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع برشلونة خطة بديلة، تحسبًا لفشله فى التعاقد مع الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر لاوتارو خيارًا أول لبرشلونة لتدعيم مركز قلب الهجوم فى الفريق الكتالونى، لخلافة الأورجويانى لويس سواريز.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن برشلونة استقر على التحرك صوب الجابونى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، فى حالة تعقد الأمور، وعدم التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان حول ضم لاوتارو.

وحاول برشلونة التعاقد مع أوباميانج فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتحديدًا بعد إصابة لويس سواريز، حيث تواصل مع المهاجم الجابونى، وحصل على موافقته بالفعل، لكن آرسنال رفض السماح له بالرحيل فى منتصف الموسم.

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وأشار التقرير إلى أن أوباميانج رفض العرض المقدم من آرسنال لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، الأمر الذى قد يدفع النادى الإنجليزى لطرح اللاعب فى الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تحقيق ربح مادى من وراء بيعه. ويفضل برشلونة لاوتارو على أوباميانج، بسبب صغر سنه (23 عامًا)، وهو ما يتيح له تمثيل الفريق لسنوات طويلة، إلا أن سعر نجم آرسنال وقدراته التهديفية المدمرة مازالت تلقى بظلالها على تفكير مسؤولى البارسا.

على جانب آخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن برشلونة وضع خطة إعادة البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل. وحاول برشلونة خلال صيف 2019 استعادة نيمار من جديد، إلا أنه لم ينجح فى التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم نيمار باستخدام لوائح الفيفا، التى كان ينوى اتباعها فى الصيف المقبل، حيث يفضل التفاوض مع باريس سان جيرمان مباشرة لحسم الصفقة. ويمنح الفيفا اللاعب الذى يتجاوز عمره 28 عامًا، ومرت 3 مواسم على عقده مع ناديه دون تجديد، القدرة على فسخ تعاقده والانتقال إلى أى نادٍ آخر، مقابل دفع تعويض مادى يحدد الاتحاد الدولى، بناء على راتبه وقيمة ضمه.

ومن وجهة نظر برشلونة، فإن اتباع هذا الأسلوب يعد محفوفًا بالمخاطر، حيث إن نيمار سينضم للفريق وسيشارك مباشرة دون أى مشاكل، لكن دون معرفة متى أو كم يجب أن يدفع الفريق الكتالونى مقابل ذلك.