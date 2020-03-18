شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقهر برشلونة وريال مدريد فى سباق خاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر فريق ليفربول الإنجليزى قائمة أعلى الأندية قيمة تسويقية فى سوق الانتقالات، متفوقاً على عملاقى إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتى الإنجليزى، وفقاً لما نشره موقع «CIES» المتخصص فى الإحصائيات والتسويق. وأكد الموقع أن الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول يملك التشكيلة الأعلى قيمة تسويقية فى أوروبا بقيمة مليار و405 ملايين يورو. فيما جاء مانشستر سيتى فى المركز الثانى، حيث بلغت قيمته التسويقية مليارا و361 مليون يورو، وحل برشلونة الإسبانى ثالثًا بقيمة إجمالية للاعبيه بلغت مليارًا و170 مليون يورو، فيما بلغت القيمة التسويقية لريال مدريد مليارًا و100 مليون يورو، وجاء تشيلسى خامسًا بقيمة تسويقية إجمالية بلغت مليارًا وثمانية ملايين يورو. فى سياق آخر، تبرع ساديو مانى نجم فريق ليفربول، بمبلغ مالى لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد «COVED» بالسنغال. وظهر ساديو مانى عبر مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أعلن من خلاله التبرع بـ45 ألف يورو كمساهمة منه لعلاج مرضى فيروس كورونا بالسنغال. وانتشر فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، وتسبب فى تعليق كافة الأنشطة الرياضية والعديد من المسابقات القارية والدولية. وقرر نادى ليفربول إلغاء تدريبات الفريق الأول، وفرض على لاعبيه العزل الصحى داخل منازلهم، على أن يتبع اللاعبون نظاما

تدريبيا فرديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يقهر برشلونة وريال مدريد فى سباق خاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.