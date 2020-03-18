شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعرض 3 ملايين جنيه لتمديد عقد «مجدى».. الإصابة تبعد المحمدى شهرًا.. وجوميز يمنح اللاعبين راحة أسبوعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادى 3 ملايين جنيه فى الموسم الواحد من أجل تمديد عقد لاعبه عبدالرحمن مجدى مع قلعة الدراويش، من أجل ضمان استمرار اللاعب مع الفريق، لاسيما فى ظل العروض التى تلقاها فى الفترة الماضية، وكان على رأسها الزمالك.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن عبد الرحمن مجدى اشترط على مجلس الإدارة تعديل عقده مادياً أو الموافقة على رحيله لأحد الأندية التى طلبت التعاقد معه.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفنى للفريق اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع، وذلك عقب عودة بعثة الفريق من المغرب الاثنين الماضى، بعد تأجيل مباراة الفريق أمام الرجاء المغربى، والتى كان مقررا لها الأحد الماضى ضمن مباريات العودة للدور قبل النهائى للبطولة العربية، ولكن تم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، خوفًا من تفشى فيروس كورونا المستجد. ومن المنتظر أن يخوض الفريق أول مران له، يوم الاثنين المقبل، على أرض ملعب النادى، استعدادا لمباريات الدورى الممتاز فى حال استئناف المسابقة، والتى توقفت حالياً بسبب فيروس كورونا، كما يعمل الجهاز الفنى فى الفترة الحالية على دراسة الأوضاع المحيطة بالفريق ومعرفة الأسباب الحقيقية فى تراجع مستوى النتائج خلال الفترة الماضية.

فيما تلقى باهر المحمدى، كابتن الفريق، تأكيدات من طبيبه الألمانى ماير بعدم حاجته لأى جراحة فى الوقت الحالى، حيث أكد الطبيب الألمانى المحمدى، عقب إجراء بعض الفحوصات الطبية، حاجته لجلسات تقوية فقط، وقال الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، إن باهر تعرض لتمزق فى أربطة الركبة، مشيرا إلى أنه يحتاج من 3 أسابيع إلى شهر قبل العودة للتدريبات، وتعرض باهر المحمدى للإصابة خلال مباراة الجونة بالدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.