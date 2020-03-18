شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالعزيز يتراجع: لم أتواصل مع محمد صلاح لمعرفة حقيقة تبرعه لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إنه حاول التواصل مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمعرفة حقيقة تبرعه بمبلغ مالي للمساهمة ضد فيروس كورونا.

وكان وزير الرياضة السابق نشر على حسابه الخاص بموقع «تويتر»، أن محمد صلاح تبرع بمبلغ 20 مليون جنيه للتصدي لوباء كورونا، وهو تصرف من مصري أصيل أصبح أحد أعظم رموز الرياضة المصرية على مر تاريخها.

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لكنه تراجع وكتب: «ما قدمه الكابتن محمد صلاح من أعمال الخير لأبناء وطنه على مدار سنوات هو ما دفعني لتكرار شكره دون تردد على ما قرأته منذ أيام وفي عدة جهات عن تبرعه للتصدي لوباء كورونا».

وأتم: «حاولت التواصل للتأكد ولم أنجح.. اعتذاري».

يُذكر أن وباء كورونا أثر بشكل سلبي على العديد من المحافل الرياضية، حيث تم تأجيل العديد من الدوريات العالمية والعربية، فضلا عن إقامة معظم المباريات بدون جمهور.