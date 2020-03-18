شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب معسكرًا مغلقًا للاعبين فى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة الأهلى مخاطبة وزارة الرياضة للموافقة على إقامة معسكر مغلق بمدينة شرم الشيخ لمدة 10 أيام فى شرم الشيخ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، بعمل كشف على جميع اللاعبين قبل السفر وعزلهم تماما فى المعسكر لضمان السلامة، وذلك فى ظل إصرار فايلر، المدير الفنى، على عدم تعليق التدريبات فترة طويلة للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية والفنية، فى ظل توقف الدورى وكافة المسابقات المحلية والقارية، فضلا عن رفض فايلر سفر الأجانب قبل حسم القرار. وناقش محمود الخطيب، رئيس النادى، مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، الاقتراحات والسيناريوهات المقترحة للفريق الفترة المقبلة، فضلًا عن مناقشة تقرير المدرب السويسرى ولجنة التخطيط بشأن التجديد لرباعى الفريق شريف إكرامى ووليد سليمان أحمد فتحى وحسام عاشور.

وأبلغ عبد الحفيظ، رئيس النادى، بموافقة وليد سليمان وأحمد فتحى على التجديد سنتين، وحسام عاشور موسما واحدا، وتحفظ شريف إكرامى على التجديد قبل الحصول على وعد بالحصول على فرصة المشاركة أساسيا، واستعرض الخطيب مع عبد الحفيظ تفاصيل واقعة مشادة رمضان صبحى وبادجى وأبدى استياءه من الواقعة.

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وفى ذات السياق، أجرت «المصرى اليوم» اتصالا بوزارة الرياضة للاستفسار عن مدى إمكانية الاستجابة لطلب الأهلى بعمل معسكر شرم الشيخ، وكشف مصدر عن التحفظ الشديد على استضافة المدينة الشبابية بشرم الشيخ معسكر الأهلى خلال فترة توقف النشاط الرياضى استجابة لتعليمات مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، بدأت الإدارة التنفيذية للنادى تطبيق مبادرة سلامة مصر، بالاتفاق مع تطبيق «استشارة»، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، صرح بذلك العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى. تهدف المبادرة إلى الحد من الاختلاط والتزاحم فى الحالات الطبية الأولية والصحة المجتمعية العامة وصحة الرجال والنساء، ومن ثم إحكام السيطرة على فيروس «كورونا» المستجد، عن طريق استخدام تطبيق «استشارة» الإلكترونى. وتسهم مبادرة سلامة مصر فى توفير استشارة طبية مجانية على مدى الساعة لجميع أعضاء وجماهير النادى، حيث سيتم توفير استشارة طبية مجانية يوميا عبر التطبيق خلال 24 ساعة على مدى الأسبوع. كما ستشمل المبادرة تقديم التوصيات الخاصة بإجراءات الكشف والوقاية والتوجيه الصحيح بالخطوات اللازمة، بالإضافة إلى تخصيص فريق طبى للمساهمة بشكل إيجابى فى توعية المجتمع بأعراض وطرق الوقاية من المرض عبر القنوات الرقمية المختلفة.

من جانبه ناشد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى، أعضاء النادى والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وجميع العاملين، وكذلك الجماهير اتباع الإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة جميع أبناء الوطن، انطلاقًا من دور الأهلى المجتمعى فى مواجهة مثل تلك الأزمات. فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أمين الحميلى، مؤسس تطبيق «استشارة»، أن المبادرة تستهدف طمأنة المواطنين وتجنب الازدحام، مؤكدًا استمرار الجهود بكل الطرق المساهمة لتقديم حلول فعالة خلال تلك الأزمة العالمية. يذكر أن الأهلى اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى إلى فيروس «كورونا»، حفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلى.