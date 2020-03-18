شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يبحث تصعيد 5 ناشئين للفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، تصعيد خمسة ناشئين للمران مع الفريق فى حال عودة استئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة، لتعويض غياب الثنائى المحترف، محمد أوناجم، وأشرف بن شرقى، فى ظل صعوبة عودتهما بعد تعليق رحلات الطيران، وغلق المجال الجوى، كإجراء احترازى، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وينتظر أن يعقد كارتيرون، جلسة مع مسؤولى قطاع الناشئين بالنادى، للاتفاق على الأسماء التى سيتم تصعيدها خلال الفترة المقبلة، لتدعيم جميع المراكز، خصوصاً أن هناك العديد من اللاعبين المتميزين فى صفوف الناشئين.

Advertisements

يأتى هذا فى الوقت الذى أجرى فيه، المدير الفنى، اتصالات هاتفية بالثنائى، محمد أوناجم، وأشرف بن شرقى، من أجل الاتفاق معهما على تنفيذ برنامج خاص بهما لتجهيزهما خلال فترة تواجدهما فى بلدهما، بعد تعذر عودتهما إلى القاهرة، تحسباً لتحسن الظروف خلال الفترة المقبلة، ليكونا جاهزين للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الفريق مقبل على مواجهة فى غاية الأهمية، مع الرجاء المغربى، فى ذهاب الدور قبل النهائى، لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، التى ستجرى فى المغرب، مطلع شهر مايو المقبل.

وحرص كارتيرون، على التواصل مع سامى الشيشينى، وأمير عبدالعزيز، المدربين العام والمساعد، خلال الساعات المنقضية، للاتفاق على صيغة العمل خلال الفترة المقبلة، فى حالة عودة الفريق للتدريبات، ودراسة فريق الرجاء من خلال مشاهدة بعض مبارياته الأخيرة، والتى حصل عليها الجهاز الفنى، سواء فى دورى الأبطال، أو فى مباريات الدورى المغربى.

يأتى هذا فى الوقت، الذى أعلن فيه مرتضى منصور، عن عزمه تدعيم صفوف الفريق، خلال الموسم المقبل، بالعديد من الصفقات المتميزة، لسد العجز فى بعض المراكز، بسبب هروب الثنائى محمود عبدالمنعم كهرباء، وحمدى النقاز، وشدد منصور، على أن الزمالك، لن يتعاقد مع الصفقات السوبر، كما عود جماهيره خلال الفترة المنقضية، والتى انعكست بشكل إيجابى على أداء الفريق، وكان له مردود السحر، وخصوصاً فى المستوى الذى ظهر عليه فى البطولة الإفريقية، والوصول إلى الدور قبل النهائى لدورى الأبطال، ومن قبلها الفوز بالبطولة الكونفدرالية، ومن بعدها التتويج بلقبى السوبر الإفريقى والمحلى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، فى المباراتين اللتين جمعتا الفريق فى الإمارات.