شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «المصرى» يتراجع عن الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، عن الاستقالة الجماعية، التى تقدم بها مسؤولو النادى خلال الأيام الماضية اعتراضاً على الهجوم الذى يتعرض له المجلس من قبل الجماهير بسبب النتائج السلبية التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة سواء فى بطولة الدرى قبل توقف المسابقة، أو بطولة الكونفدرالية التى ودعها الفريق أمام نهضة بركان المغربى، وجاء ذلك عقب الجلسة التى عقدها سمير حلبية مع محافظ بورسعيد وتم الاتفاق على ضرورة تحمل المسؤولية خاصة أن الفترة المقبلة لن تتحمل أى أزمات جديدة.

من جهة أخرى، قرر طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى «مد» فترة الراحة للاعبين لمدة يومين إضافيين بحيث يعود الفريق لتدريباته غداً «الجمعة»،حيث كان من المفترض أن تنتهى إجازة لاعبى المصرى الأربعاء، إلا أن عبدالظاهر السقا المدير الرياضى للفريق البورسعيدى أجرى اتصالات مع طارق العشرى ومجلس إدارة النادى واتخذوا قرارًا بمنح اللاعبين راحة إضافية لمدة يومين، حتى تتضح الأمور بشأن عودة المسابقة فى موعد محدد.