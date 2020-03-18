شكرا لقرائتكم خالد عبد العزيز يعتذر عن التغريدة الخاصة بمحمد صلاح .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، اعتذار عن تغريدة له قدم فيها الشكر لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، عن تبرعه بملغ 20 مليون جنيه مصري لصالح مرضي فيروس كورونا في مصر .

وقام وزير الشباب والرياضة السابق بمسح التغريدة بعد نشرها ببعض الدقائق علي صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" والذي قال فيها "تبرع الكابتن محمد صلاح بمبلغ 20 مليون جنيه لتصدي لوباء كورونا هو تصرف من مصري أصيل أصبح أحد أعظم رومز الرياضة المصرية علي مر تاريخها".

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ثم يعود خالد عبد العزيز لينشر تغريدة جديدة بعد مسح التغريدة السابق وقال فيها "ما قدمه الكابتن محمد صلاح من أعمال الخير لأبناء وطنه على مدار سنوات هو ما دفعنى لتكرار شكره دون تردد على ما قرأته منذ أيام وفى عدة جهات عن تبرعه للتصدي لوباء " كورونا " . حاولت التواصل للتأكد ولم أنجح . إعتذارى .".

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي أخبار بشأن تبرع اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي بمبلغ 5 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا فى مصر .

من جانبه، أكد أحد المقربين من محمد صلاح -رفض زكر اسمه- أن مثل تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة ،موضحآ أن اللاعب لا يفصح لأي شخص من أفراد أسرته أو المقربين منه عن مثل تلك التبرعات الخيرية.