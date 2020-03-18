شكرا لقرائتكم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: مصلحة الرياضيين أولاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأربعاء، إن الرياضيين الأولمبيين يدركون أنه يتبقى أربعة شهور قبل انطلاق دورة طوكيو 2020، وإن استعدادات الرياضيين للدورة ستتماشى مع حمايتهم من فيروس كورونا.

وأضاف باخ في بيان بعد مؤتمر صحافي "رائع حقا" و"بناء للغاية" عبر الفيديو مع ممثلين عن 220 رياضيا أن اللجنة الأولمبية الدولية استمعت لمخاوفهم الصحية واستعداداتهم في الوقت الذي يجتاح فيه الفيروس جميع أنحاء العالم.

وقال "الجميع يدرك أنه لا يزال لدينا أكثر من أربعة شهور على انطلاق الدورة، وسنتعامل مع هذا الموقف. وسنواصل العمل بمسؤولية بما يصب في مصلحة الرياضيين".