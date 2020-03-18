شكرا لقرائتكم النمسا تمدد إيقاف دوري كرة القدم حتى مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقرر تمديد إيقاف النشاط الكروي في النمسا حتى أوائل مايو القادم بهدف إكمال الموسم في يونيو المقبل، وذلك عقب تأجيل إقامة بطولة كأس أوروبا "يورو 2020" للعام القادم.

وأعلنت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم أن الـ12 فريقا المشاركين في البطولة، اتفقوا على هذا القرار عقب اجتماع جرى عبر دوائر تليفزيونية مغلقة يوم الأربعاء، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بإرجاء بطولة "يورو 2020" لمدة عام، لمنح الفرصة أمام الدوريات المحلية لاستئناف نشاطها وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم تعليق النشاط الكروي في النمسا الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في البداية، فيما أصدرت الحكومة قيودا واسعة النطاق في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا. ويعني استئناف النشاط في الدوري النمساوي في مايو القادم أن المراحل المتبقية في البطولة يمكن أن تكتمل بحلول يونيو القادم.

ويتصدر لاسك لينز ترتيب المسابقة، حيث يتفوق بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه سالزبورغ، وأشار بيان رابطة الدوري النمساوي : تأمل جميع الأندية لأسباب رياضية واقتصادية في استكمال الموسم، لكن القرار يقع حاليا على الحكومة بعد مشاورات مع خبراء الصحة.