شكرا لقرائتكم خبر عن "أحمى نفسك وعائلتك".. الصقر أحمد حسن ينافس ابنه فى كرة القدم بالمنزل..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث الصقر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، جمهوره على السوشيال البقاء في المنزل، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

النجم أحمد حسن، نشر "فيديو" عبر حسابه بموقع انستجرام، خلال قيامه بغسل يديه برفقة نجله، كما قام بممارسة لعب كرة القدم داخل المنزل مع أبنه حسن، داعيا جمهوره البقاء فى المنزل، كما تفاعل على هاشتاج " #StayAtHomeChallenge"، وعلق قائلاً :"احمي نفسك وعائلتك"

يشار إلى أن الصقر أحمد حسن أنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.





وتوج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.

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وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.