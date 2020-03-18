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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة السابق يعتذر عن نشر تغريدة لتبرع محمد صلاح لمرضي كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، اعتذار عن تغريدة له قدم فيها الشكر لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، عن تبرعه بملغ 20 مليون جنيه مصري لصالح مرضي فيروس كورونا في مصر .
وقام وزير الشباب والرياضة السابق بمسح التغريدة بعد نشرها ببعض الدقائق علي صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" والذي قال فيها "تبرع الكابتن محمد صلاح بمبلغ 20 مليون جنيه لتصدي لوباء كورونا هو تصرف من مصري أصيل أصبح أحد أعظم رومز الرياضة المصرية علي مر تاريخها".
تغريدة خالد عبد الغزيز قبل مسحها
خالد عبد العزيز
ثم يعود خالد عبد العزيز لينشر تغريدة جديدة بعد مسح التغريدة السابق وقال فيها "ما قدمه الكابتن محمد صلاح من أعمال الخير لأبناء وطنه على مدار سنوات هو ما دفعنى لتكرار شكره دون تردد على ما قرأته منذ أيام وفى عدة جهات عن تبرعه للتصدي لوباء " كورونا " . حاولت التواصل للتأكد ولم أنجح . إعتذارى .".
وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي أخبار بشأن تبرع اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي بمبلغ 5 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا فى مصر .
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