شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة تبرع محمد صلاح لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي أخبار بشأن تبرع اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي بمبلغ 5 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا فى مصر .
وأضاف المصدر أن شقيق اللاعب قد عاد صباح اليوم من انجلترا بعد مرافته للفرعون المصري قرابة الشهرين وليس لديه أي معلومة عن تلك الاخبار قائلا "فوجئنا جميعآ بتلك الاخبار التي يتم تداولها دون أي أساس من الصحة وليس لدينا أي معلومه كي نؤكد أو ننفي " واضاف: "نتعجب من اصحاب تلك التصريحات غير الموثوقة والتى تتسبب في ازعاج كافة أفراد أسرة اللاعب وتغضب صلاح شخصيآ".
وأنهى المصدر المقرب من اللاعب حديثه قائلا"محمد غير معتاد علي الافصاح عن أي تبرع يقوم به لاي شخص مهما كان ولا نعلم الا كافة الأمور الملموسة للجميع مثل بناء المدرسة الازهرية و الوحدة الصحية و كافة اعمال الجمعية الخيرية التي نراقبها ونديرها بشكل مباشر".
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