انت الان تتابع ألمانيا: ردود فعل متباينة حول دعوة لتخلي اللاعبين عن رواتبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الحارس مانويل نوير، عن فكرة تخلي اللاعبين عن جزء من رواتبهم بسبب كورونا: "أقوم أنا وزملائي بالتفكير في الكيفية المثلى للتعامل مع هذا الوضع".

في ظل الأزمة التي يعرفها قطاع كرة القدم بسبب أزمة فيروس كورونا، وجهت دعوات من جهات سياسية ورياضية للاعبين من أجل التخلي عن جزء من رواتبهم. هذه الدعوة خلفت ردود فعل متباينة فكيف ذلك؟

الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد، امتدت لجميع المجالات ومن بينها كرة القدم. ومن أجل المساهمة في التخفيف من حدة هذه الأزمة، دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، لاعبي الدوري الألماني (بوندسليغا) إلى التخلي عن جزء من رواتبهم.

قائد فريق بايرن ميونيخ، مانويل نوير، كان من الأوائل الذين أبدوا رأيهم في هذه المبادرة. ففي تصريح له لصحيفة بيلد، قال حارس عرين بايرن والمنتخب الألماني "ككل شخص في الوقت الراهن أقوم أنا وزملائي بالتفكير في الكيفية المثلى للتعامل مع هذا الوضع".

وبينما تفاعل نوير مع هذا النقاش علنًا، فضل لاعبو الأندية الأخرى عدم الإدلاء بتصريحات حول الموضوع، والاقتصارعلى النقاشات الداخلية مع أنديتهم بهذا الخصوص.

لكن يبقى رد الفعل المثير هو الذي صدر عن رئيس نادي كولونيا، هورست هيلدت، الذي رأى في دعوة رئيس حكومة ولاية بافاريا، اللاعبين علنا بالتخلي عن أجورهم العالية والتعامل بنوع من الاقتصاد مع أموالهم، نوعًا من "العجرفة والوقاحة". وقال هيلدت بهذا الخصوص: "أعلم أن لاعبي كرة القدم لديهم ضمير اجتماعي... الخطأ الأول الكبير هو حشر بعض الناس في زاوية معينة والحكم عليهم بأنهم لا يهتمون بأي شيء".

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وأشار هيلدت إلى أن فريقه يناقش الموضوع داخليًا مع اللاعبين، لكنه أكد في نفس الوقت أن "الأمر لا يتعلق هنا بمن يسمون أصحاب الملايين في كرة القدم، وإنما بأكثر من 50 ألف وظيفة لأشخاص يعيشون من وراء كرة القدم". وأضاف هيلدت: "نرى من مسؤليتنا أن يبقى الكثير من الناس قادرين على تمويل حياتهم".

ويدعم رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أندرياس غيتيش، فكرة تخلي اللاعبين عن جزء من رواتبهم في ظل الأزمة الحالية، مشيرا في حوار مع قناة Nitro إلى أنه إذا لم يحصل ذلك فسيتم الاقتصاد في جوانب أخرى مثل تقليص عدد لاعبي الأندية من 30 إلى 25 لاعبا.

يذكر أنه إذا تم إلغاء الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم بشكل كلي فستتكبد الأندية خسائر تقدر بـ 750 مليون يورو حسب غيتيش.

يذكر أن أوليفر بيرهوف مدير المانشافت (منتخب ألمانيا) صرح بعد ظهر اليوم الأربعاء أن الفريق سيخصص فورا 2.5 مليون يورو من أجل المساعدة في مكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن هذه الأموال تأتي من محيط لاعبي المانشافت.