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الامارات | نتائج سلبية لفحوصات طاقم ماكلارين لفيروس كورونا

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج سلبية لفحوصات طاقم ماكلارين لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

جاءت نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد (كونفيد -19 ) ، التي خضع لها سبعة من أعضاء طاقم فريق ماكلارين المنافس في سباقات فورمولا - 1، سلبية، حسبما أعلن الفريق اليوم الأربعاء.

وأعلن ماكلارين أن 16 من أعضاء الفريق سيبقون بالحجر الصحي لمدة أسبوع أخر، وذلك بناء على توصيات خبراء وأطباء أستراليين.

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وكان 14 من أعضاء الفريق الذين سيبقون بالحجر الصحي، تبين إيجابية الفحوصات التي خضعوا لها، وأعلن ماكلارين أن العضو الذي أصيب بالفيروس خال من الأعراض.

وانسحب فريق ماكلارين من سباق الأسبوع الماضي في مدينة ملبورن الأسترالية، بعدما جاءت نتائج الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا ، إيجابية، ليتم إلغاء السباق تماما.

وبعد إلغاء السباقات التالية في البحرين وفيتنام والصين بسبب انتشار الفيروس، يبدو أن السباقات التالية في هولندا وإسبانيا وإمارة موناكو ستكون أيضا مهددة بالإلغاء.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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