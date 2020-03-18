الامارات | ريال مدريد يعلق كافة الأنشطة الرياضية بسبب "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تعليق كافة الأنشطة داخل النادي سواء المتعلقة بالتدريبات أو بخدمة الأعضاء، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، من خلال خطاب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، أنه ألغى كافة التدريبات والمباريات ومكاتب خدمة الأعضاء وكذلك الجولات داخل متحف ملعب "سانتياجو برنابيو". Advertisements كما أكد بيريز في الخطاب المفتوح لجماهير النادي أن خدمات الأعضاء ستكون متاحة من خلال منافذها الرسمية عبر شبكة الإنترنت. ووجه بيريز في خطابه رسالة لكل العائلات التي أصابها الوباء في إسبانيا وحول العالم كله، معربا عن تعاطفه الشديد. وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (ليغا)، أعلنت تأجيل المسابقة حتى مطلع نيسان / أبريل المقبل، ضمن إجراءات مواجهات فيروس كورونا. وسجلت اسبانيا 11الف و178حالة إصابة و 9191 حالة وفاة بحسب أخر احصائية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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