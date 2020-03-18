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الامارات | رئيس الاتحاد الأوروبي يوضح حقيقة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، ما يتردد حول نصيحة الاتحاد لرابطة المحترفين الإنجليزية باعتبار متصدري الدوريات الأوروبية أبطالاً في حال عدم استكمال الموسم الكروي بسبب كورونا.

وقال تشيفرين في تصريح لصحيفة «صن» البريطانية اليوم: «شاهدت واستمعت إلى العديد من الأخبار الزائفة، التي تفيد بأن الاتحاد نصح بإنهاء الدوريات الآن، وتحديد أبطالها على أساس من يتواجد في الصدارة حاليا».

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وأضاف: «يمكنني القول إن هذه الأخبار غير صحيحة.. هدفنا هو إنهاء مسابقات الدوري، ولم ننصح بأي شيء من هذا القبيل لأي منها».

يذكر أن الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وصلت مراحل متقدمة في إعلان البطل إذ يتصدر ليفبول ، ويتزعم «الليغا»، ويعتلي يوفنتوس ، وبايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، وتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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